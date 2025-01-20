Інавгурація Трампа-2025: о котрій початок і як пройде церемонія

Інавгурація знаменує офіційну передачу президентської влади, коли виконавча гілка влади переходить від адміністрації Джо Байдена до адміністрації Дональда Трампа. Відтак, чотирирічний термін повноважень Байдена закінчується опівдні 20 січня, і невдовзі після цього новообраний президент Трамп складе присягу.

Як очікується, кортеж Трампа прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом). Після цього в будівлі Конгресу оголосять прибуття новообраного президента та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Урочистості розпочнуться з музичного супроводу у виконанні об'єднаного хору Університету Небраски-Лінкольна та "Президентського" оркестру Морської піхоти США.

Сама церемонія інавгурації має розпочатися близько 11:30 ранку за східним часом (18:30 за Києвом). Першим присягу перед головою Верховного суду США складе віцепрезидент Джей Ді Венс.

Потім кантрі-зірка Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful у супроводі хору Збройних сил та Військово-морської академії США. Після цього Трамп, поклавши руку на Біблію, складе присягу перед головою Верховного суду, офіційно ставши 47-м президентом США.

Хор Військово-морської академії повернеться, аби виконати "Бойовий гімн Республіки", а потім Трамп виголосить свою інавгураційну промову, в якій окреслить ключові цілі та пріоритети на майбутній термін.

Зазначимо, що точний час скільки триватиме церемонія не встановлений. Наприклад, процес тривав приблизно годину, коли Трамп складав присягу у 2017 році.

Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. Втім, через мороз

Також на вечір заплановані три урочисті бали на яких виступить безпосередньо президент США. На кожному із заходів Трамп звернеться з промовою до гостей, підкреслюючи основні завдання. Окрім цього гостей чекають святкові ввечері.

На заході будуть присутні близько 700 осіб, у тому числі члени Конгресу, міжнародні дипломати, колишні президенти та члени сім'ї Трампа.

Трамп переміг на виборах президента США