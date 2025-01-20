Инаугурация Трампа-2025: во сколько начало и как пройдет церемония

Инаугурация знаменует официальную передачу президентской власти, когда исполнительная ветвь власти переходит от администрации Джо Байдена к администрации Дональда Трампа. Следовательно, четырехлетний срок полномочий Байдена заканчивается в полдень 20 января, и вскоре после этого новоизбранный президент Трамп примет присягу.

Как ожидается, кортеж Трампа прибудет на торжества в Капитолий в 10:30 утра (в 17:30 по Киеву). После этого в здании Конгресса объявят прибытие новоизбранного президента и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Торжества начнутся с музыкального сопровождения в исполнении объединенного хора Университета Небраски-Линкольна и "Президентского" оркестра Морской пехоты США.

Сама церемония инаугурации должна начаться около 11:30 утра по восточному времени (18:30 по Киеву). Первым присягу перед главой Верховного суда США принесет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Затем кантри-звезда Керри Андервуд исполнит песню America the Beautiful в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США. После этого Трамп, положив руку на Библию, принесет присягу перед главой Верховного суда, официально став 47-м президентом США.

Хор Военно-морской академии вернется, чтобы исполнить "Боевой гимн Республики", а затем Трамп произнесет свою инаугурационную речь, в которой обозначит ключевые цели и приоритеты на предстоящий срок.

Отметим, что точное время сколько продлится церемония не установлено. Например, процесс длился примерно час, когда Трамп принимал присягу в 2017 году.

Традиционно инаугурационные торжества проходят на улице, перед помещением Капитолия. Впрочем, из-за мороза

Также на вечер запланированы три торжественных бала на которых выступит непосредственно президент США. На каждом из мероприятий Трамп обратится с речью к гостям, подчеркивая основные задачи. Кроме этого гостей ждут праздничные вечера.

На мероприятии будут присутствовать около 700 человек, в том числе члены Конгресса, международные дипломаты, бывшие президенты и члены семьи Трампа.

Трамп победил на выборах президента США