На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал, что на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Об этом он рассказал во время интервью ВВС.

При этом, по его словам, пока неизвестны точная дата прибытия в Украину и состав делегации. Во время пребывания делегации в Украине Волкер намерен провести встречу с Зеленским.

"Я встречался с ним (Владимиром Зеленским, - ред.) в феврале еще во время избирательной кампании. На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - рассказал Волкер.

На вопрос журналиста: "Кто непосредственно войдет в делегацию США на инаугурацию", Волкер ответил, что "это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей".

Напомним, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Зеленский сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мнений и решение примут уже на заседании Рады.

Накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передан на рассмотрение руководству.