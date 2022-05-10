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Иначе будет закон джунглей. Защита Украины - это защита международного порядка, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз защитой Украины в ходе российского вторжения защищает международный правовой порядок. А не борется против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для Euronews.

"Мне совсем не нравится схема, в которой Запад противостоит России или остальному миру. Важен не Запад сам по себе, нет, здесь речь идет об уставе ООН, о суверенитете народов, государств, о соблюдении границ, о том, чтобы не применять силу для подавления соседа", - отметил он.

По его словам, эти вопросы должны волновать весь мир.

"Голосование в ООН по этому поводу было ясным. Но мы должны подчеркивать, что мы не боремся против России. Мы защищаем Украину. А защищать Украину сегодня значит защищать международный порядок, основанный на праве. Иначе в силу вступает закон джунглей. Сильнее тот, кто сильнее. Понимаете, что на кону? Не Запад, а весь мир", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Боррель предложил передать арестованные российские активы на восстановление Украины после войны.

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