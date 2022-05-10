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Інакше буде закон джунглів. Захист України - це захист міжнародного порядку, - Боррель

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз захистом України в ході російського вторгнення захищає міжнародний правовий порядок. А не бореться проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для Euronews.

"Мені зовсім не подобається схема, в якій Захід протистоїть Росії або решті світу. Важливий не Захід сам по собі, ні, тут мова йде про Статут ООН, про суверенітет народів, держав, про дотримання кордонів, про те, щоб не застосовувати силу для придушення сусіда", - зазначив він.

За його словами, ці питання мають хвилювати весь світ.

"Голосування в ООН з цього приводу було ясним. Але ми повинні підкреслювати, що ми не боремося проти Росії. Ми захищаємо Україну. А захищати Україну сьогодні означає захищати міжнародний порядок, заснований на праві. Інакше в силу вступає закон джунглів. Сильніший той, хто сильніший. Розумієте, що на кону? Не захід, а весь світ", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель запропонував передати заарештовані російські активи на відновлення України після війни.

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