Ім'я Єпіфанія вперше згадали на літургії Вселенського патріархату

Фото: митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)

На літургії у Патріаршому соборі в присутності Варфоломія було вимовлено ім'я митрополита Київського і всієї України Єпіфанія серед імен предстоятелів

На літургії в Патріаршому соборі святого Георгія на Фанарі в присутності Вселенського патріарха Варфоломія було вимовлено ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія (Думенка) серед імен предстоятелів. Про це повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) на сторінці Facebook, передає РБК-Україна.

"Ім'я блаженнішого Єпіфанія серед імен предстоятелів було виголошено на літургії у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі в присутності Вселенського патріарха Варфоломія", - повідомив він.

Ім'я Блаженнійшого Епіфанія серед імен Предстоятелів було виголошене на літургії у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі у присутності Вселенського Патріарха Варфоломія. Опубліковано Євстратієм Зорею Неділя, 16 грудня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні митрополит Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

За підсумками Об'єднавчого собору українських церков митрополита Єпіфанія обрали предстоятелем Православної церкви України. За нього у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь у Соборі. Йому також надали титул митрополита Київського і всія України.