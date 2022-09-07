Имущество нардепа-коллаборанта на 3 миллиона гривен передали в АРМА

В ОГП отмечают, что в АРМА передали доли корпоративных прав двух предприятий и автомобиль BMW X6, которые принадлежали нардепу-коллаборанту.

По данным следствия, он с 12 марта находился на территории временно оккупированной части Херсонской области и публично поддерживал представителей псевдовласти РФ.

При этом нардеп занял должность "заместителя главы правительства Херсонской области".

По информации ГБР, в АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

Стоит заметить, что Ковалев был недавно застрелен в Железном порту Херсонской области.