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Майно нардепа-колаборанта на 3 мільйони гривень передали в АРМА

Фото: майно нардепа-колаборанта на 3 мільйони гривень передали до АРМА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Майно нардепа, який співпрацював з окупантами в Херсонській області, передали в АРМА. Його приблизна вартість становить 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора України.

У ОГП відзначають, що в АРМА передали частки корпоративних прав двох підприємств і автомобіль BMW X6, які належали нардепу-колаборанту.

За даними слідства, він з 12 березня перебував на території тимчасово окупованої частини Херсонської області і публічно підтримував представників псевдовлади РФ.

При цьому нардеп обійняв посаду "заступника глави уряду Херсонської області".

За інформацією ДБР, до АРМА передали майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Варто зауважити, що Ковальов був нещодавно застрелений у Залізному порту Херсонської області.

Нагадаємо, раніше частину майна нардепа-колаборанта Олексія Ковальова вже передавали в управління АРМА. Загальна сума заарештованого склала понад 18,5 млн гривень.

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