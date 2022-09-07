Майно нардепа-колаборанта на 3 мільйони гривень передали в АРМА

У ОГП відзначають, що в АРМА передали частки корпоративних прав двох підприємств і автомобіль BMW X6, які належали нардепу-колаборанту.

За даними слідства, він з 12 березня перебував на території тимчасово окупованої частини Херсонської області і публічно підтримував представників псевдовлади РФ.

При цьому нардеп обійняв посаду "заступника глави уряду Херсонської області".

За інформацією ДБР, до АРМА передали майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Варто зауважити, що Ковальов був нещодавно застрелений у Залізному порту Херсонської області.