Импортом электроэнергии из РФ власть "сдает" Украину, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: Иванна Климпуш-Цинцадзе (из открытых источников)

Депутат отметила, что это угрожает евроинтеграции Украины

Импорт электроэнергии из РФ, который начался из-за "поправки Геруса", ставит под угрозу энергобезопасность и евроинтеграцию Украины. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Она напомнила, что Россия неоднократно использовала энергетику и газовую энергетику в частности как оружие против Украины, как инструмент давления и шантажа. Возобновив импорт электроэнергии, мы снова дали ей возможность использовать это оружие, считает политик.

"Открыв эту лазейку для закупки электроэнергии, мы сегодня себя делаем более уязвимыми к очередным российским влияниям. Более того, когда вам говорят, что можно закупать ту же электроэнергию из Беларуси, - это также манипуляция. Потому что Беларусь сегодня является энергодефицитной страной. У нее нет электроэнергии, которую можно продавать. Она может продавать электроэнергию чисто российскую", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что аргументы, что якобы за счет импорта электроэнергия для потребителей станет дешевле, это тоже манипуляция. Ток из РФ поставляется на предприятия конкретного олигарха, который нуждается в дешевой электроэнергии, чтобы увеличить собственный доход, утверждает политик.

"Когда вам говорят, что это означает, что цены уменьшатся, опять-таки это манипуляции. По этим дешевым ценам закупается электроэнергия для конкретных предприятий одного конкретного олигарха, который на ферросплавных заводах сегодня. Один его ферросплавный завод использует энергии больше, чем Тернопольская и Ивано-Франковская области вместе. Второй ферросплавный завод использует столько энергии, сколько половина Запорожской области. Очевидно, он заинтересован в том, чтобы увеличить свои прибыли. И за счет нашей с вами уязвимости к давлению России-агрессора у нас кто-то пытается заработать", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что импорт электроэнергии угрожает евроинтеграции Украины, ведь мы обязались отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси в 2022 году, однако сейчас процесс подготовки к этому фактически остановлен.

"Очевидно, что Энергетическое сообщество и Европейский союз сразу нам выставляют претензию: вы говорили, вы хотите интегрироваться. Так если вы хотите интегрироваться, для того, чтобы синхронизировать вашу энергетическую систему и энергетические системы Европейского союза, вам просто необходимо в изолированном режиме прожить, как свой рынок, украинский рынок, прожить определенный период времени, когда вы докажете, что вы способны, и мы можем делать эти перетоки, которые нужны для того, чтобы мы вам могли подставить плечо, когда вам нужна электроэнергия, а вы нам могли подставить плечо, когда нам нужна электроэнергия. Мы сейчас оцениваем наши перспективы интеграции в Европейский союз", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, все это является свидетельством того, что власть начала идти на уступки Российской Федерации.

"Это означает, что не только о формуле Штайнмайера, не только об ослаблении санкций против Российской Федерации уже сегодня идет речь такими лазейками, а речь идет о том, что власть хочет то образом сдавать постепенно в различных секторах Украину нашему врагу", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, как сообщалось, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.