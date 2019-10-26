Імпортом електроенергії з РФ влада "здає" Україну, - Климпуш-Цинцадзе

Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (з відкритих джерел)

Депутат зазначила, що це загрожує євроінтеграції України

Імпорт електроенергії з РФ, який розпочався через "поправку Геруса", ставить під загрозу енергобезпеку та євроінтеграцію України. Про це заявила голова парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона нагадала, що Росія неодноразово використовувала енергетику, і газову енергетику зокрема як зброю проти України, як інструмент тиску та шантажу. Відновивши імпорт електроенергії, ми знову дали їй можливість використовувати цю зброю, вважає політик.

"Відкривши цю лазівку для закупівлі електроенергії, ми сьогодні себе робимо більш вразливими до чергових російських впливів. Більше того, коли вам кажуть, що можна закуповувати ту саму електроенергію з Білорусі, - це так само маніпуляція. Тому що Білорусь на сьогодні є енергодефіцитною країною. Вона не має що продавати електроенергії. Вона може продавати електроенергію суто російську", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що аргументи, що нібито за рахунок імпорту електроенергія для споживачів стане дешевшою, це теж маніпуляція. Струм з РФ постачається на підприємства конкретного олігарха, який потребує дешевої електроенергії, щоб збільшити власний дохід, заявила нардеп.

"Коли вам кажуть, що це означає, що ціни зменшаться, знову-таки це маніпуляції. За цими дешевими цінами закуповується електроенергія для конкретних підприємств одного конкретного олігарха, який на феросплавних заводах сьогодні. Один його феросплавний завод використовує енергії більше, ніж Тернопільська і Івано-Франківська області разом. Другий феросплавний завод використовує стільки енергії, скільки половина Запорізької області. Очевидно, він зацікавлений в тому, щоб збільшити свої прибутки. І за рахунок нашої з вами вразливості до тиску Росії-агресорки у нас хтось намагається заробити", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат зазначила, що імпорт електроенергії загрожує євроінтеграції України, адже ми зобов’язались від’єднатись від енергосистеми Росії-Білорусі у 2022 році, проте нині процес підготовки до цього фактично зупинений.

"Очевидно, що Енергетичне співтовариство і Європейський союз відразу нам виставляють претензію: ви казали, ви хочете інтегруватися. То як ви хочете інтегруватися, для того, щоб синхронізувати вашу енергетичну систему і енергетичні системи Європейського союзу, вам просто необхідно в ізольованому режимі прожити, як свій ринок, український ринок, прожити певний період часу, коли ви доведете, що ви спроможні, і ми можемо робити ці перетоки, які потрібні для того, щоб ми вам могли підставити плече, коли вам потрібна електроенергія, а ви нам могли підставити плече, коли нам потрібна електроенергія. Ми зараз підважуємо наші перспективи інтеграції до Європейського союзу", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

На її думку, все це є свідченням, що влада почала йти на поступки Російській Федерації.

"Це означає, що не тільки про формулу Штайнмаєра, не тільки про послаблення санкцій проти Російської Федерації вже сьогодні йдеться такими лазівками, а йдеться про те, що влада хоче в якийсь спосіб здавати поступово в різних секторах Україну нашому ворогові", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вніс правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте, як повідомлялось, з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.