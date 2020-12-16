Импортные тест-системы на COVID-19 освободили от налогов

Фото: медицинский шприц (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тест-системы освобождаются от пошлины и НДС

Кабинет министров внес изменения в постановление от 20 марта 2020 г. № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Перечень дополнен новыми позициями.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, перечень дополняется новыми позициями медицинских изделий, а именно - тест-системами и оборудованием для проведения лабораторной диагностики согласно современным мировым тенденциям и стандартам медицинской помощи.

В частности, от пошлины и НДС освобождаются тест-системы, предназначенные для количественного выявления антител к нуклеокапсидному антигену коронавируса SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом иммуноферментного анализа и другие тест-системы.

Напомним, Кабмин 2 декабря освободил от налогов импортные вакцины против коронавируса. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививка от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов. В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.