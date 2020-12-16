Імпортні тест-системи на COVID-19 звільнили від податків

Фото: шприц (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тест-системи звільняються від мита та ПДВ

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 20 березня 2020 р. № 224, якою затверджений перелік лікарських засобів та медичних виробів, які звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість. Перелік доповнений новими позиціями.

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, перелік доповнюється новими позиціями медичних виробів, а саме - тест-системами та обладнанням для проведення лабораторної діагностики відповідно до сучасних світових тенденцій та національних стандартів медичної допомоги.

Зокрема, від мита та ПДВ звільняються тест-системи, призначені для кількісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу та інші тест-системи.

Нагадаємо, Кабмін 2 грудня звільнив від податків імпортні вакцини проти коронавірусу. Постановою до переліку включені Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.