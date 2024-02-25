Без імпортних деталей Росія не зможе виробляти зброю, - ОП

Україна концентрується на забороні постачання західних технологій до Російської Федерації, адже без імпортних деталей росіяни не зможуть вготовляти зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента з санкційної політики Владислава Власюка під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Десятки років РФ отримувала багато мікроелектроніки з західного світу. Ми концентруємось на тому, щоб РФ не могла виробляти свою зброю. Росія без західних технологій практично не зможе виробляти власну зброю. Ця зброя буде менш якісною та в меншій кількості", - сказав представник ОП.

За його словами, попри те, що Росія використовує імпортні деталі, не варто недооцінювати їхні спроможності.

"У них потужний ВПК, вони переформатували свою економіку, вони виробляють багато зброї. Припинення постачання західних технологій - це одне з ключових питань санкційної політики, ми бачимо тут суттєві успіхи у роботі з партнерами та країнами глобального півдня", - наголосив Власюк.

Нагадаємо, ми писали, що у нових ракетах, які Кремль запускає по Україні, все ще знаходять американські та європейські компоненти.

Про те, як вони потрапляють до росіян і чому це все ще можливо, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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