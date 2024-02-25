ua en ru
Вс, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Без импортных деталей Россия не сможет производить оружие, - ОП

Украина, Воскресенье 25 февраля 2024 15:18
UA EN RU
Без импортных деталей Россия не сможет производить оружие, - ОП Фото: Украина концентрируется на том, чтобы РФ не могла производить оружие (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Україна концентрується на забороні постачання західних технологій до Російської Федерації, адже без імпортних деталей росіяни не зможуть вготовляти зброю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента по санкционной политике Владислава Власюка, во время форума "Украина. Год 2024".

"Десятки лет РФ получала много микроэлектроники из западного мира. Мы концентрируемся на том, чтобы РФ не могла производить свое оружие. Россия без западных технологий практически не сможет производить собственное оружие. Это оружие будет менее качественным и в меньшем количестве", - сказал представитель ОП.

По его словам, несмотря на то, что Россия использует импортные детали, не стоит недооценивать их способности.

"У них мощный ВПК, они переформатировали свою экономику, они производят много оружия. Прекращение поставок западных технологий - это один из ключевых вопросов санкционной политики, мы видим здесь существенные успехи в работе с партнерами и странами глобального юга", - подчеркнул Власюк.

Напомним, мы писали, что в новых ракетах, которые Кремль запускает по Украине, все еще находят американские и европейские компоненты.

О том, как они попадают к россиянам и почему все еще возможно, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
О войне и будущем. Конференция "Украина. Год 2024": главные заявления (онлайн)
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным