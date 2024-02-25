Без импортных деталей Россия не сможет производить оружие, - ОП

Україна концентрується на забороні постачання західних технологій до Російської Федерації, адже без імпортних деталей росіяни не зможуть вготовляти зброю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента по санкционной политике Владислава Власюка, во время форума "Украина. Год 2024".

"Десятки лет РФ получала много микроэлектроники из западного мира. Мы концентрируемся на том, чтобы РФ не могла производить свое оружие. Россия без западных технологий практически не сможет производить собственное оружие. Это оружие будет менее качественным и в меньшем количестве", - сказал представитель ОП.

По его словам, несмотря на то, что Россия использует импортные детали, не стоит недооценивать их способности.

"У них мощный ВПК, они переформатировали свою экономику, они производят много оружия. Прекращение поставок западных технологий - это один из ключевых вопросов санкционной политики, мы видим здесь существенные успехи в работе с партнерами и странами глобального юга", - подчеркнул Власюк.

Напомним, мы писали, что в новых ракетах, которые Кремль запускает по Украине, все еще находят американские и европейские компоненты.

О том, как они попадают к россиянам и почему все еще возможно, можно узнать в материале РБК-Украина.

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