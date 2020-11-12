Импортеры сокращают покупку валюты из-за ужесточения карантина

Бизнес пересматривает свои планы и может начать сокращать поставки импортной продукции в Украину. Причиной является то, что население начинает экономить, опасаясь потери доходов и работы в связи с карантином.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года".

Эксперт Идея Банка объяснил, что свою роль сыграло падение спроса на валюту со стороны импортеров на фоне новостей об усилении карантина.

"Новости о возможном карантине могут повлиять на импортеров потребительских товаров. Они будут ожидать, что снизится потребительская активность, и это может отразиться на их планах", - подтвердила изданию аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Напомним, объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долларов).

По прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.