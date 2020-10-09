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Импорт в Украину во время кризиса падает вдвое быстрее экспорта

Автор: Александр Белоус

Кризис ударил по товарообороту Украины

Объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долларов).

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Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 35,021 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 38,046 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,025 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-сентябрь 2020 года сократился 1% до 15,478 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 17% до 6,745 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 39% до 5,718 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, в сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

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