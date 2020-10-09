Импорт в Украину во время кризиса падает вдвое быстрее экспорта

Объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 35,021 млрд долларов, что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 38,046 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,025 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-сентябрь 2020 года сократился 1% до 15,478 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 17% до 6,745 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 39% до 5,718 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, в сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.