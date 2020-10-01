Конъюнктура для украинских экспортеров за последний месяц улучшилась

Фото: экспорт зерна (sfs.gov.ua)

Цены на традиционный украинский экспорт растут

В сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (сентябрь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, дополнительное давление на рост мировых цен оказывали специфические факторы предложения.

Так, ожидание ухудшения урожая подсолнечника из-за засухи повлекло резкий рост цен на подсолнечное масло.

Цены на зерновые также росли: выход на рынок нового урожая не смог удовлетворить значительного спроса со стороны стран Ближнего Востока и Китая.

Цены на сталь и соответственно и железную руду повысились благодаря постепенной активизации спроса не только в Китае, но и в странах Европы и Турции.

Цены на нефть колебались в узком диапазоне - действие соглашения ОПЕК+ было частично нивелировано опасениями относительно дальнейшего ослабления спроса в результате новой волны COVID-19. Цены на природный газ росли из-за повышения спроса с приближением отопительного сезона.

В то же время ухудшение эпидемиологической ситуации в мире негативно повлияло на интерес инвесторов к рисковым активам, в частности стран ЕМ. В результате большинство валют ЕМ обесценилась к доллару США.

Напомним, объем внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года составил 64,182 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71,096 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, которые преобладают в украинском экспорте.