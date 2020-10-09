Імпорт в Україну під час кризи падає вдвічі швидше експорту

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

Криза вдарила по товарообігу України

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-вересні 2020 року склав 73,066 млрд доларів. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року (80,822 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші дев'ять місяців 2020 року склав 35,021 млрд доларів, що на 6% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 38,046 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 3,025 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-вересень 2020 року скоротився 1% до 15,478 млрд доларів, експорт металів скоротився на 17% до 6,745 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 39% до 5,718 млрд доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, у вересні 2020 оці кон'юнктура на світових товарних ринках для українських експортерів покращилася. Це сталося завдяки поступовій активізації попиту.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.