Весь импорт угля в Украину идет по формуле "Роттердам+", - нардеп
Весь импорт угля в Украину сейчас приходит по формуле "Роттердам+".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа, лидера независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.
"Весь импорт угля из США, Колумбии, Казахстана, Польши осуществляется по формуле "Роттердам+". Во всех контрактах прописана базовая цена угля в регионе "Амстердам-Роттердам-Антверпен", - сообщил нардеп.
Нардеп подчеркнул, что если бы для государственных шахт и сегодня действовала формула "Роттердам+" - проблем с углем у нас бы не было.
"На протяжении последних 5 лет я последовательно отстаиваю справедливую цену на уголь, которая отражена в индексе API2, "Роттердам+". Эта понятная для мирового рынка формула объективно была лучшее, что украинская власть сделала для угольной отрасли. 2016-2019 годы были лучше временем для угольников, особенно по сравнению с тем, какой беспорядок творится сегодня", - подчеркнул нардеп.
Волынец убежден, что если бы формула и дальше применялась для государственных шахт, никакого дефицита угля на государственных ТЭС не было бы.
"Угольная отрасль стабильно развивалась, получая справедливую цену за свою продукцию и полностью обеспечивала потребности государственной генерации, 90% мощностей которой сегодня простаивают", - отметил Волынец.
Напомним, 10 ноября инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела. Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.
Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.
13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".