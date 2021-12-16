ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою "Роттердам+", - нардеп

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 12:58
Весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою "Роттердам+", - нардеп Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Весь імпорт вугілля в Україну зараз здійснюється за формулою "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа, лідера незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

"Весь імпорт вугілля з США, Колумбії, Казахстану, Польщі - здійснюється за формулою "Роттердам+". У всіх контрактах прописана базова ціна вугілля в регіону "Амстердам-Роттердам-Антверпен", - повідомив нардеп.

Нардеп наголосив, що якби для державних шахт і сьогодні діяла формула "Роттердам+" - проблем з вугіллям ми не мали б.

"Упродовж останніх 5 років я послідовно відстоюю справедливу ціну на вугілля, яка відображена в індексі API2, "Роттердам+". Ця зрозуміла для світового ринку формула об’єктивно була кращим, що українська влада зробила для вугільної галузі. 2016-2019 роки були кращим часом для вугільників, особливо у порівнянні з тим, який безлад твориться сьогодні", - наголосив нардеп.

Волинець переконаний, що якби формула і надалі застосовувалася для державних шахт, ніякого дефіциту вугілля на державних ТЕС не було би.

"Вугільна галузь стабільно розвивалась, отримуючи справедливу ціну за свою продукцію і повністю забезпечувала б потреби державної генерації, 90% потужностей якої сьогодні простоюють", - наголосив Волинець.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

Читайте РБК-Україна в Google News
Роттердам+
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Корнієнко: На табло все бачимо, 226 голосів за наші закони набирається