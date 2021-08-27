Импорт угля из США обошелся ТЭС в 3150 гривен, но госшахты вынуждены продавать его вдвое дешевле, - нардеп

Цена на уголь по контракту ДТЭК и Центрэнерго с США составила 3150 грн/тонна, в то же время государственные шахты вынуждены продавать свой уголь по цене в 2 раза ниже.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа, лидера независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.

"По моей информации, уголь с США обошелся украинским ТЭС в 3150 грн за тонну. Такая сегодня в мире объективная цена на уголь", - сообщил нардеп.

Он отметил, что при этом украинские государственные шахты вынуждены продавать уголь за 1650 грн/тонна.

По его словам, вообще в Украине, за исключением 2016-2019 годов, когда действовала формула импортного паритета, не было экономически обоснованных цен на уголь.

"В результате наши шахты стали хронически убыточными. У государственных шахт нет средств ни на оплату электроэнергии, ни на своевременную выплату заработной платы. Вот мы и имеем результат - госшахты сокращают добычу угля, а его дефицит страна покрывает за счет импорта по 3150 грн за тонну", - подытожил Волынец.