Імпорт вугілля з США обійшовся ТЕС в 3150 гривень, але держшахти змушені продавати його удвічі дешевше, - нардеп

Ціна на вугілля по контракту ДТЕК і Центренерго з США склала 3150 грн/тонна, у той же час державні шахти змушені продавати своє вугілля за ціною в 2 рази нижчою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа, лідера незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

"За моєю інформацією, вугілля з США обійшлося українським ТЕС в 3 150 грн за тонну. Така на сьогодні у світі об’єктивна ціна на вугілля", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що при цьому українські державні шахти змушені продавати вугілля за 1650 грн/тонна.

За його словами, взагалі в Україні, за винятком 2016 - 2019 років, коли діяла формула імпортного паритету, не існувало економічно обґрунтованих цін на вугілля.

"Як наслідок наші шахти стали хронічно збитковими. У державних шахт немає коштів ані на оплату електроенергії, ані на своєчасну виплату заробітної плати. От ми і маємо результат - держшахти скорочують видобуток вугілля, а його дефіцит країна покриває за рахунок імпорту по 3150 грн за тонну", - підсумував Волинець.