Імпорт вугілля з США обійшовся ТЕС в 3150 гривень, але держшахти змушені продавати його удвічі дешевше, - нардеп
Ціна на вугілля по контракту ДТЕК і Центренерго з США склала 3150 грн/тонна, у той же час державні шахти змушені продавати своє вугілля за ціною в 2 рази нижчою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа, лідера незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.
"За моєю інформацією, вугілля з США обійшлося українським ТЕС в 3 150 грн за тонну. Така на сьогодні у світі об’єктивна ціна на вугілля", - повідомив нардеп.
Він наголосив, що при цьому українські державні шахти змушені продавати вугілля за 1650 грн/тонна.
За його словами, взагалі в Україні, за винятком 2016 - 2019 років, коли діяла формула імпортного паритету, не існувало економічно обґрунтованих цін на вугілля.
"Як наслідок наші шахти стали хронічно збитковими. У державних шахт немає коштів ані на оплату електроенергії, ані на своєчасну виплату заробітної плати. От ми і маємо результат - держшахти скорочують видобуток вугілля, а його дефіцит країна покриває за рахунок імпорту по 3150 грн за тонну", - підсумував Волинець.
Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.
Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. Т. 27 серпня ДТЕК і "Центренерго" домовилися про початок імпорту вугілля з США. Перша партія 75 тис. тонн прибуде в Україну в найближчі місяці. В ДТЕК імпорт вугілля назвали крайнім та тимчасовим заходом для підтримки стабільної роботи енергосистеми, назвавши українське вугілля - ключовим пріоритетом.