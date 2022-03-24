Импорт товаров без пошлины, доступ к госземлям и поддержка экспорта: что приняла Рада

Так, в вопросе социальной политики, депутаты поддержали два важных решения. Они повысили пенсии в случае потери кормильца (№ 6417).

Дело в том, что, по закону, пенсия по возрасту назначается по достижении лицами 60, 63 и 65 лет при наличии страхового стажа.

По сути, члены семей погибших участников АТО/ООС, в частности родители и жена, которые достигли возраста 60, 63 или 65 лет, могут не иметь права на назначение пенсии в случае потери кормильца, если у них нет необходимого страхового стажа. Однако эту ошибку исправили и отныне устанавливаются новые размеры пенсии в случае потери кормильца.

Так, если пенсия назначается родителям (одному из родителей), жене (мужу) или право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи погибшего (умершего) кормильца, ‒ 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего. Если право на пенсию имеют двое и более нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, жены (мужа) ‒ в размере 50%. Также на каждого нетрудоспособного члена семьи ‒ не менее двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Также Верховная рада приняла сегодня законопроект №3793 о поддержке украинского экспорта путем усиления экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

"Это создаст дополнительные возможности для наших предприятий. Экономика Украины нуждается в оживлении, а для этого следует искать дополнительные возможности на внешних рынках. Усиление нашего экспорта - это и новые рабочие места, и налоги в бюджет, и рост экономики", - подчеркнула глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Что касается отрасли образования, то ту также предусматриваются определенные изменения. В частности, парламент сегодня упростил ВНО и отменил ГНА в 2022 году (№7132). Отныне выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Поступление в учреждения высшего образования в этом году состоится по упрощенному механизму без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

"Война разрушила образовательный процесс, который еще не успел полноценно восстановиться после пандемии ковида. В таких условиях отмена ГИА, ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания (сдаются при поступлении в магистратуру) будет своеобразным поощрением молодежи к обучению в Украине. Это важно, потому что должны думать о сохранении интеллектуального потенциала (нам еще восстанавливать и развивать страну после победы!)", - сказала Елена Шуляк.

Председатель подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина отметила, что гражданская инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под постоянной угрозой ударов со стороны войск страны-агрессора.

Среди важных для страны решений - упрощение аграриям доступа к землям с/х назначения (№7178).

"В условиях военного положения продовольственная безопасность государства приобретает критическое значение. Это требует полного и безотлагательного использования всех доступных сельскохозяйственных угодий для проведения посевной кампании и обеспечения с/х производства. Для этого упрощается приобретения прав пользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения в условиях военного положения", - сказал председатель комитета, назначенный сегодня министром агрополитики Николай Сольский.

Для реализации закона для с/х производства передадут 20 тыс. га земель коммунальной собственности, которые были подготовлены для передачи в аренду на земельных торгах.

Кроме того, народные депутаты проголосовали за введение уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи – до 7 лет лишения свободы (№7146).

"Мы вводим полную и справедливую ответственность за продажу товаров (предметов) гуманитарной помощи либо использование благотворительных пожертвований, безвозмездной помощи с целью получения прибыли. Сейчас весь мир объединился, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от вероломного вторжения РФ. Недопустимо наживаться на человеческом горе, с одной стороны, и человеческой доброте, с другой", - рассказал заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник.