Імпорт товарів без мита, доступ до держземель та підтримка експорту: що ухвалила Рада

Так, у питанні соціальної політики, депутати підтримали два важливі рішення. Вони підвищили пенсії в разі втрати годувальника (№ 6417).

Річ у тім, що, за законом, пенсія за віком призначається після досягнення особами 60, 63 та 65 років за наявності страхового стажу.

По суті, члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, зокрема батьки та дружина, які досягли віку 60, 63 чи 65 років, можуть не мати права на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо в них немає необхідного страхового стажу. Проте цю помилку виправили і відтепер встановлюються нові розміри пенсії у разі втрати годувальника.

Так, якщо пенсія призначається батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) або право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї загиблого (померлого) годувальника, ‒ 70% грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого. Якщо право на пенсію мають двоє і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка) ‒ у розмірі 50%. Також на кожного непрацездатного члена сім’ї ‒ не менше від двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також Верховна рада ухвалила сьогодні законопроєкт №3793 про підтримку українського експорту шляхом посилення Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

"Це створить додаткові можливості для наших підприємств. Економіка України потребує пожвавлення, а для цього слід шукати додаткові можливості на зовнішніх ринках. Посилення нашого експорту - це і нові робочі місця, і податки до бюджету, і зростання економіки", - наголосила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Стосовно галузі освіти, то ту також передбачаються певні зміни. Зокрема, парламент сьогодні спростив ЗНО та скасував ДПА у 2022 році (№7132). Відтепер випускники 2021-2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Вступ до закладів вищої освіти цього року відбудеться за спрощеним механізмом без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

"Війна зруйнувала освітній процес, який ще не встиг повноцінно відновитися після пандемії ковіду. У таких умовах скасування ДПА, ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (складаються при вступі в магістратуру) буде своєрідним заохоченням молоді до навчання в Україні. Це важливо, бо маємо думати про збереження інтелектуального потенціалу (нам ще відбудовувати та розвивати країну після перемоги!)", - сказала Олена Шуляк.

Голова підкомітету з питань вищої освіти, народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина зауважила, що цивільна інфраструктура, особливо навчальні заклади, перебувають під постійною загрозою ударів з боку військ країни-агресора.

Серед важливих для країни рішень - спрощення аграріям доступу до земель с/г призначення (№7178).

"В умовах воєнного стану продовольча безпека держави набуває критичного значення. Це вимагає якнайповнішого та невідкладного використання всіх доступних сільськогосподарських угідь для проведення посівної кампанії та забезпечення с/г виробництва. Для цього спрощується набуття прав користування на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в умовах воєнного стану", - сказав голова комітету, призначений сьогодні міністром агрополітики Микола Сольський.

Для реалізації закону для с/г виробництва передадуть 20 тис. га земель комунальної власності, які були підготовлені для передачі в оренду на земельних торгах.

Окрім того, народні депутати проголосували за запровадження кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги – до 7 років позбавлення волі (№7146).

"Ми запроваджуємо повну та справедливу відповідальність за продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку. Зараз весь світ об’єднався, щоб допомогти українцям, які постраждали від віроломного вторгнення РФ. Неприпустимо наживатися на людському горі, з одного боку, та людській доброті, з іншого", - розповів заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності В’ячеслав Медяник.