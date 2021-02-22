Импорт тока из России и Беларуси провоцирует новый кризис на энергорынке, - нардеп

"Украина закупает коммерческий импорт. Он осуществляется по демпинговым ценам и продолжает ставить нашу отечественную энергетику на колени", - отметила нардеп.

Она отметила, что импорт приводит к уменьшению производства украинскими электростанциями и наколенню долгов перед угольной отраслью.

Гриб добавила, что на период низких температур и повышенного спроса на электроэнергию, целесообразно было бы импортировать уголь и загрузить ими украинские предприятия, а не покупать готовую электроэнергию и лишать работы украинских энергетиков.

"Сегодня если все же импортировать уголь, в связи с тяжелой ситуацией и холодной зимой, то у нас будет возможность дать работать нашим отечественным теплоэнергетикам и атомной генерации. Тогда будут средства для того, чтобы рассчитываться с угольной отраслью и добывать уголь", - отметила нардеп.