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Импорт тока из России и Беларуси провоцирует новый кризис на энергорынке, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Импорт электрической энергии из России и Беларуси оказывает вред украинскому энергорынку и провоцирует новый кризис в энергетике.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Украина закупает коммерческий импорт. Он осуществляется по демпинговым ценам и продолжает ставить нашу отечественную энергетику на колени", - отметила нардеп.

Она отметила, что импорт приводит к уменьшению производства украинскими электростанциями и наколенню долгов перед угольной отраслью.

Гриб добавила, что на период низких температур и повышенного спроса на электроэнергию, целесообразно было бы импортировать уголь и загрузить ими украинские предприятия, а не покупать готовую электроэнергию и лишать работы украинских энергетиков.

"Сегодня если все же импортировать уголь, в связи с тяжелой ситуацией и холодной зимой, то у нас будет возможность дать работать нашим отечественным теплоэнергетикам и атомной генерации. Тогда будут средства для того, чтобы рассчитываться с угольной отраслью и добывать уголь", - отметила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 22 февраля было импортировано 500 млн кВт часов на сумму 800 млн грн.

Прошлый отопительный сезон - с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала свыше 1 млрд кВт часов электроэнергии, что привело к крупнейшей за годы независимости кризиса на энергетическом рынке.

В результате остановились 95 угольных шахт, а государственные компании получили рекордные убытки.

Против импорта выступили крупнейшие украинские производители электроэнергии. 15 февраля почти все ТЭЦ обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб.

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