Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі чинить шкоду українському енергоринку і провокує нову кризу в енергетиці.
Про це завила народний депутат Вікторія Гриб.
"Україна закуповує комерційний імпорт. Він здійснюється за демпінговими цінами і продовжує ставити нашу вітчизняну енергетику на коліна", - зазначила нардеп.
Вона наголосила, що імпорт призводить до зменшення виробництва українськими електростанціями і наколенню боргів перед вугільною галуззю.
Гриб додала, що на період низьких температур і підвищеного попиту на електроенергію, доцільно було б імпортувати вугілля і завантажити ними українські підприємства, а не купувати готову електроенергію і позбавляти роботи українських енергетиків.
"Сьогодні якщо все ж таки імпортувати вугілля, у зв’язку з важкою ситуацією і холодною зимою, то в нас буде можливість дати працювати нашим вітчизняним теплоенергетикам і атомній генерації. Тоді будуть кошти для того, щоб розраховуватися з вугільною галуззю і добувати вугілля", - зазначила нардеп.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії. Загалом станом на 22 лютого було імпортовано 500 млн кВт годин на суму 800 млн грн.
Минулий опалювальний сезон - з жовтня 2019 по березень 2020 року - Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку.
В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а державні компанії отримали рекордні збитки.
Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт і скликати Антикризовий енергетичний штаб.