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Импорт российского тока - чистый коллаборационизм, - нардеп

Автор: РБК-Украина

Импорт электрической энергии из России и Беларуси выглядит как чистый коллаборационизм. Это прямое финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий в эфире телеканала "Прямой".

"Вот сейчас мы покупаем электроэнергию (в России, - ред.). Конечно, это чистый коллаборационизм. Потому что одни воюют на фронте, а другие торгуют с тем, кто убивает чьих-то детей, наших же сограждан, на фронте", - заявил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано около 550 млн кВт часов на сумму 800 млн грн.

Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука.

Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Новости Украины ЭлектроэнергияРоссийская ФедерацияБеларусь
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