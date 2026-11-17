Хто найбільше купує валюту в Україні

За словами Мамедова, серед головних покупців валюти сьогодні – армія та держава. Йдеться про закупівлі пального, озброєння, енергетичного обладнання та інших необхідних для країни ресурсів.

Усі ці потреби передбачають імпорт, а отже, потребують валютних розрахунків.

Водночас на валютний ринок впливають і потреби бізнесу. Компаніям необхідно купувати товари, матеріали, дизельне пальне та інші ресурси за кордоном.

Зі зростанням вартості таких закупівель збільшуються й витрати на валюту.

''Пальне дорожчає, суми закупівель збільшуються, Україна змушена більше імпортувати, а бізнес має захищати себе від ризиків'', – пояснив банкір.

Він додав, що попри збільшення попиту, проблеми з експортом залишаються серйозним викликом для валютного ринку.

Чи є ажіотажний попит на валюту

Мамедов не вважає, що нині в Україні спостерігається ажіотажний попит на іноземну валюту з боку населення.

Збільшення обсягів продажу валюти Національним банком він пов’язує насамперед із потребами енергетики та війною.

Водночас попит формується через усю систему валютних операцій. Зокрема, державні закупівлі, потреби бізнесу в розрахунках із закордонними партнерами та інші платежі можуть збігатися в часі й створювати додаткове навантаження на ринок.

Національний банк аналізує валютні потоки, надходження експортної виручки та заплановані платежі, щоб організувати валютні операції й задовольняти попит.

Чому НБУ не утримує конкретний курс долара

За словами голови правління ''Глобус Банку'', Національний банк має достатньо інструментів для впливу на валютний ринок. Один із головних – міжнародні резерви, завдяки яким регулятор може збільшувати пропозицію валюти.

Однак мета НБУ полягає не в утриманні конкретної цифри, а в забезпеченні монетарної стабільності.

Банкір пояснив, що регулятор поступово переходить до більшої гнучкості валютного курсу, допускаючи його коливання в обидва боки.

Такий підхід дає змогу уникати різких і неконтрольованих змін, водночас не витрачаючи надмірну кількість міжнародних резервів.

Мамедов наголосив, що нинішні коливання курсу не створюють критичних проблем для фінансової системи.

Чому міжнародна допомога важлива для курсу гривні

Окремим чинником стабільності валютного ринку залишається міжнародна фінансова допомога.

За словами банкіра, Україна значною мірою залежить від коштів партнерів, які надходять у валюті та допомагають покривати потреби держави.

Якщо міжнародна підтримка припиниться, наявні резерви можуть швидко скоротитися, а ситуація на валютному ринку суттєво ускладниться.

Тому, на думку Мамедова, важливо не лише покривати поточні видатки, а й використовувати міжнародну допомогу для розвитку економіки, створення підприємств та залучення інвестицій.

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