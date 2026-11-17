Кто больше покупает валюту в Украине

По словам Мамедова, среди главных покупателей валюты сегодня – армия и государство. Речь идет о закупке горючего, вооружения, энергетического оборудования и других необходимых для страны ресурсов.

Все эти потребности предполагают импорт, а следовательно, нуждаются в валютных расчетах.

В то же время, на валютный рынок влияют и потребности бизнеса. Компаниям необходимо покупать товары, материалы, дизельное горючее и другие ресурсы за границей.

С ростом стоимости подобных закупок увеличиваются и расходы на валюту.

''Горючее дорожает, суммы закупок увеличиваются, Украина вынуждена больше импортировать, а бизнес должен защищать себя от рисков'', - объяснил банкир.

Он добавил, что, несмотря на увеличение спроса, проблемы с экспортом остаются серьезным вызовом для валютного рынка.

Есть ли ажиотажный спрос на валюту

Мамедов не считает, что в настоящее время в Украине наблюдается ажиотажный спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Увеличение объемов продаж валюты Национальным банком он связывает, прежде всего, с потребностями энергетики и войной.

В то же время, спрос формируется через всю систему валютных операций. В частности, государственные закупки, потребности бизнеса в расчетах с зарубежными партнерами и другие платежи могут совпадать по времени и создавать дополнительную нагрузку на рынок.

Национальный банк анализирует валютные потоки, поступления экспортной выручки и планируемые платежи, чтобы организовать валютные операции и удовлетворять спрос.

Почему НБУ не удерживает конкретный курс доллара

По словам председателя правления ''Глобус Банка'', у Национального банка достаточно инструментов для влияния на валютный рынок. Один из главных – международные резервы, благодаря которым регулятор может увеличивать предложение валюты.

Однако цель НБУ состоит не в содержании конкретной цифры, а в обеспечении монетарной стабильности.

Банкир объяснил, что регулятор постепенно переходит к большей гибкости валютного курса, допуская его колебания в обе стороны.

Такой подход позволяет избегать резких и неконтролируемых изменений, в то же время не тратя чрезмерное количество международных резервов.

Мамедов подчеркнул, что нынешние колебания курса не создают критических проблем для финансовой системы.

Почему международная помощь важна для курса гривны

Отдельным фактором стабильности валютного рынка остается международная финансовая помощь.

По словам банкира, Украина в значительной степени зависит от средств поступающих в валюте партнеров, помогающих покрывать потребности государства.

Если международная поддержка прекратится, резервы могут быстро сократиться, а ситуация на валютном рынке существенно усложнится.

Поэтому, по мнению Мамедова, важно не только покрывать текущие расходы, но использовать международную помощь для развития экономики, создания предприятий и привлечения инвестиций.

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