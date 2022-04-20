Импорт нефти может стать предметом будущих санкций против России, - глава Еврокомиссии

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ. Особенно она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что пока Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне.

Напомним, недавно глава ЕК заявила, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против"Сбербанка". Также ЕС намерен ударить по энергетическому сектору.

При этом во Франции также заявили, что США и Евросоюз усилят санкции против России в ближайшие дни и новые ограничения коснутся российских энергоресурсов.

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