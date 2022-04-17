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Глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций против РФ: чего ожидать

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Брюссель, Воскресенье 17 апреля 2022 15:48
Глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций против РФ: чего ожидать Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против "Сбербанка". Также ЕС намерен ударить по энергетическому сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, это касается энергетических вопросов", - заявила она.

При этом она добавила, что ЕС разрабатывает "умные механизмы", чтобы нефть также могла быть включена в следующий пакет санкций против России.

Напомним, ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что санкции против России пока дали слабый эффект.

Кроме того, премьер Италии Марио Драги заявил, что введенные санкции призваны ослабить Россию, но они не остановят российские войска в Украине.

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