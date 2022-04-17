Глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций против РФ: чего ожидать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против "Сбербанка". Также ЕС намерен ударить по энергетическому сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild .

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, это касается энергетических вопросов", - заявила она.

При этом она добавила, что ЕС разрабатывает "умные механизмы", чтобы нефть также могла быть включена в следующий пакет санкций против России.