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Импорт нефти может стать предметом будущих санкций против России, - глава Еврокомиссии

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Брюссель, Среда 20 апреля 2022 15:26
Импорт нефти может стать предметом будущих санкций против России, - глава Еврокомиссии Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров стран Запада о работе над новыми санкциями против России. Они, в частности, могут включить сферу энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера во время брифинга.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров ведущих стран Запада о работе над дополнительными санкциями ЕС против РФ. Особенно она говорила о нефти как предмете интереса для санкций", - сказал пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что пока Еврокомиссия не дает комментариев к содержанию видеоконференции лидеров западных стран, состоявшейся накануне.

Напомним, недавно глава ЕК заявила, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против"Сбербанка". Также ЕС намерен ударить по энергетическому сектору.

При этом во Франции также заявили, что США и Евросоюз усилят санкции против России в ближайшие дни и новые ограничения коснутся российских энергоресурсов.

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