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Імпорт нафти може стати предметом майбутніх санкцій проти Росії, - голова Єврокомісії

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Брюсель, Середа 20 квітня 2022 15:26
Імпорт нафти може стати предметом майбутніх санкцій проти Росії, - голова Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів країн Заходу щодо роботи над новими санкціями проти Росії. Вони, зокрема, можуть включити сферу енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника ЄК Еріка Мамера під час брифінгу.

"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поінформувала лідерів провідних країн Заходу про роботу над додатковими санкціями ЄС проти РФ. Особливо вона говорила про нафту як предмет інтересу для санкцій", - сказав прес-секретар.

При цьому він наголосив, що поки Єврокомісія не дає коментарів до змісту відеоконференції лідерів західних країн, що відбулася напередодні.

Нагадаємо, нещодавно глава ЄК заявила, що Євросоюз розглядає можливість введення санкцій проти "Сбербанку". Також ЄС має намір вдарити по енергетичному сектору.

При цьому у Франції також заявили, що США і Євросоюз посилять санкції проти Росії найближчими днями і нові обмеження торкнуться російських енергоресурсів.

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