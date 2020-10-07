Импорт газа из ЕС в Украину достиг рекордных значений за 5 лет

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Импорт газа из ЕС в Украину в 2020 году достиг рекордных значений за последние пять лет. Нынешние объемы ввоза газа из европейских стран на 62% превышают средние показатели соответствующих периодов в 2016-2019 годах.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Так, за 9 месяцев 2020 года было протранспортировано 14,8 млрд кубометров газа из Европы в Украину. Это на 28% (3,2 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За последние пять лет это рекордный объем поставок голубого топлива из ЕС. Замечу, что в Украину импортируется только треть от ввезенного газа. Остаток на заказ трейдеров идет в подземные хранилища газа", - сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Он добавил, что дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность Украины и возможности для внутреннего рынка, поскольку в случае нужды позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа.

В частности, по виртуальному реверсу (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 46%, или 6,8 млрд кубометров: из Словакии - почти 3,1 млрд кубометров, из Венгрии - почти 2,8 млрд кубометров, из Польши - почти 1 млрд кубометров.

Фото: импорт газа из ЕС в Украину за последние 5 лет (tsoua.com)

Как сообщало РБК-Украина, ООО "Оператор ГТС Украины" и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода. В отопительный сезон страна входит с рекордными запасами топлива.