Імпорт газу з ЄС до України досяг рекордних значень за 5 років

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Імпорт газу з ЄС в Україну у 2020 році досяг рекордних значень за останні п'ять років. Нинішні обсяги ввезення газу з європейських країн на 62% перевищують середні показники відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України".

Так, за 9 місяців 2020 року було протранспортовано 14,8 млрд кубометрів газу з Європи в Україну. Це на 28% (3,2 млрд кубометрів) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"За останні п'ять років це рекордний обсяг поставок блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третину від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде в підземні сховища газу", - сказав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він додав, що додаткові обсяги на зберіганні підсилюють енергетичну безпеку України та можливості для внутрішнього ринку, оскільки в разі потреби пізніше українські трейдери зможуть домовитися з власником про купівлю цього газу.

Зокрема, з віртуального реверсу (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,8 млрд кубометрів: зі Словаччини - майже 3,1 млрд кубометрів, з Угорщини - майже 2,8 млрд кубометрів, з Польщі - майже 1 млрд кубометрів.

Фото: імпорт газу з ЄС в Україну за останні 5 років (tsoua.com)

Як повідомляло РБК-Україна, ТОВ "Оператор ГТС України" і словацький оператор ГТС Eustream a.s. запустили віртуальний реверс газу з 1 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду. В опалювальний сезон країна входить із рекордними запасами палива.