Импорт электроэнергии из России и Беларуси - это диверсия власти против Украины и украинцев, - экс-премьер

Продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Беларуси в объемах, покрывающих 15% потребления Украины, - это прямой путь к потере нашей энергетической независимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

"Нас снова толкают в объятия России. Для Путина электроэнергия, газ и уголь являются лишь инструментами ведения войны. Сначала ты получаешь дешевые ресурсы - а потом остаешься без части своей территории", - заявил экс-премьер в своем Telegram-канале.

По словам Яценюка, перед началом зимы вся страна узнала, что власть полностью провалила подготовку к отопительному сезону - угольные склады пустые, газ по доступным ценам не закуплен.

"Не подготовить энергетический сектор к зиме - это не просто халатность. Провалить закупку угля - не просто непрофессионализм. Даже не ошибка. Это прямая диверсия против нашей Независимости", - считает Яценюк.