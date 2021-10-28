Импорт электроэнергии из России и Беларуси - это диверсия власти против Украины и украинцев, - экс-премьер
Продажа на аукционе "Укрэнерго" права на импорт электроэнергии из России и Беларуси в объемах, покрывающих 15% потребления Украины, - это прямой путь к потере нашей энергетической независимости.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
"Нас снова толкают в объятия России. Для Путина электроэнергия, газ и уголь являются лишь инструментами ведения войны. Сначала ты получаешь дешевые ресурсы - а потом остаешься без части своей территории", - заявил экс-премьер в своем Telegram-канале.
По словам Яценюка, перед началом зимы вся страна узнала, что власть полностью провалила подготовку к отопительному сезону - угольные склады пустые, газ по доступным ценам не закуплен.
"Не подготовить энергетический сектор к зиме - это не просто халатность. Провалить закупку угля - не просто непрофессионализм. Даже не ошибка. Это прямая диверсия против нашей Независимости", - считает Яценюк.
Напомним, с 1 ноября Украина намерена возобновить импорт электрической энергии из России и Беларуси. Причина - остановка работы государственных ТЭС из-за нехватки угля. В последний месяц вся нагрузка покрывается "Энергоатомом" и частными ТЭС.
Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию. ТЭС работали ниже себестоимости и не имели средств на закупку угля.
Ситуация стабилизировалась только в августе 2021 года, и частные ТЭС сразу начали импорт угля. Государственные ТЭС "Центрэнерго" первые партии импорта получили только в октябре, когда ситуация была критической.