Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - це диверсія влади проти України і українців, - екс-премєр

Продаж на аукціоні "Укренерго" права на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в обсягах, що покривають 15% споживання України, - це прямий шлях до втрати нашої енергетичної незалежності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Нас знову штовхають в обійми Росії. Для Путіна електроенергія, газ і вугілля є лише інструментами ведення війни. Спочатку ти отримуєш дешеві ресурси – а потім залишаєшся без частини своєї території", - заявив екс-прем’єр в своєму Telegram-каналі.

За словами Яценюка, перед початком зими вся країна дізналася, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону - вугільні склади порожні, газ за доступними цінами не закуплений.

"Не підготувати енергетичний сектор до зими - це не просто недбальство. Провалити закупівлю вугілля - не просто непрофесійність. Навіть не помилка. Це пряма диверсія проти нашої Незалежності", - вважає Яценюк.