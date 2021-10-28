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Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - це диверсія влади проти України і українців, - екс-премєр

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Київ, Четвер 28 жовтня 2021 17:59
Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі - це диверсія влади проти України і українців, - екс-премєр Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Продаж на аукціоні "Укренерго" права на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі в обсягах, що покривають 15% споживання України, - це прямий шлях до втрати нашої енергетичної незалежності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Нас знову штовхають в обійми Росії. Для Путіна електроенергія, газ і вугілля є лише інструментами ведення війни. Спочатку ти отримуєш дешеві ресурси – а потім залишаєшся без частини своєї території", - заявив екс-прем’єр в своєму Telegram-каналі.

За словами Яценюка, перед початком зими вся країна дізналася, що влада повністю провалила підготовку до опалювального сезону - вугільні склади порожні, газ за доступними цінами не закуплений.

"Не підготувати енергетичний сектор до зими - це не просто недбальство. Провалити закупівлю вугілля - не просто непрофесійність. Навіть не помилка. Це пряма диверсія проти нашої Незалежності", - вважає Яценюк.

Нагадаємо, з 1 листопада Україна має намір відновити імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі. Причина - зупинка роботи державних ТЕС через брак вугілля. Останній місяць все навантаження покривається Енергоатомом і приватними ТЕС.

Дефіцит вугілля виник влітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію. ТЕС працювали нижче собівартості і не мали коштів на закупівлю вугілля.

Ситуація стабілізувалася лише в серпні 2021 року і приватні ТЕС одразу почали імпорт вугілля. Державні ТЕС "Центренерго" перші партії імпорту отримали лише в жовтні, коли ситуація була критичною.

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