Импорт э/э из РФ несет угрозу не только экономике, но и безопасности Украины

Поставки электроэнергии (э/э) в Украину из РФ, несмотря на обещания чиновников, продолжились в декабре, что ставит под угрозу энергобезопасность Украины. Об этом говорится в материале на РБК-Украина "Лишнее напряжение: чем Украине угрожает импорт электроэнергии из России".

Как известно, Верховная рада в сентябре с подачи главы энергетического комитета Андрея Геруса из фракции "Слуга народа" разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси на условиях двусторонних контрактов, а уже с октября начались поставки.

Контракты на импорт э/э с россиянами заключили пять компаний, среди которых самые большие поставки были для фирмы "Юнайтед Энерджи", связанной с олигархом Игорем Коломойским.

В начале декабря после волны критики парламент внес изменения в закон "О рынке электроэнергии", запретив импорт из РФ, но исключительно на рынок двусторонних договоров, однако не стал вводить ограничения на импорт из России на другие сегменты рынка, например, на рынок "на сутки вперед" – самый большой и ликвидный сегмент рынка.

Кроме того, Герус полностью отказался ограничивать поставки из Беларуси. Участники рынка уверяют, что э/э из этой страны – реэкспорт российской электроэнергии. И что важно: с февраля после начала работы новой Белорусской АЭС, в Украину может хлынуть дешевый ток, тем самым вытеснив украинскую генерацию.

"Поставки э/э из РФ – это не только и не столько вопрос об экономике и бизнесе, сколько о политике и безопасности страны. С момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, где Россия поддерживает боевиков и сепаратистов, украинские власти не оставляли попыток максимально избавиться энергетической зависимости от своего северного агрессивного соседа, прекратив покупать напрямую газ и сократив поставки нефтепродуктов", - говорится в материале.

Автор отмечает, что сев на "электрический стул" Москвы, Украина может потерять больше, чем деньги.

"И что немаловажно: дешевая э/э из РФ чревата для нашей страны провалом важной реформы. Официальный Киев в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС взял на себя ряд обязательств в энергетической сфере. Одно из них – синхронизации украинской энергосистемы с европейской (ENTSO-E) в 2022 году. И год до синхронизации наша энергосистема должна проработать в изолированном режиме от систем РФ и Беларуси. Импорт, открытый главой профильного комитета, может эти планы нарушить", - подчеркивает автор статьи.

Напомним, ранее народный депутат, первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, комментируя провал комитетом законопроекта по "зеленым" тарифам (№2543), заявил, что глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус пытается "в ручном режиме" управлять энергетикой, что уничтожает отрасль.