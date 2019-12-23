Імпорт е/е з РФ несе загрозу не тільки економіці, але і безпеці України

Постачання електроенергії (е/е) в Україну з РФ, незважаючи на обіцянки чиновників, продовжилися в грудні, що ставить під загрозу енергобезпеку України. Про це йдеться в матеріалі на РБК-Україна "Зайва напруга: чим Україні загрожує імпорт електроенергії з Росії".

Як відомо, Верховна рада у вересні з подачі глави енергетичного комітету Андрія Геруса з фракції "Слуга народу" дозволила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на умовах двосторонніх контрактів, а вже з жовтня почалися поставки.

Контракти на імпорт е/е з росіянами уклали п'ять компаній, серед яких найбільші поставки були для фірми "Юнайтед Енерджі", пов'язаної з олігархом Ігорем Коломойським.

На початку грудня після хвилі критики парламент вніс зміни в закон "Про ринок електроенергії", заборонивши імпорт з РФ, але виключно на ринок двосторонніх договорів, однак не став вводити обмеження на імпорт з Росії на інші сегменти ринку, наприклад, на ринок "на добу вперед" – найбільший і ліквідний сегмент ринку.

Крім того, Герус повністю відмовився обмежувати поставки з Білорусі. Учасники ринку запевняють, що е/е з цієї країни – реекспорт російської електроенергії. І що важливо: з лютого після початку роботи нової Білоруської АЕС, в Україну може хлинути дешевий струм, тим самим витіснивши українську генерацію.

"Постачання е/е з РФ – це не тільки і не стільки питання про економіку і бізнес, скільки про політику і безпеку країни. З моменту анексії Криму і початку війни на Донбасі, де Росія підтримує бойовиків і сепаратистів, українська влада не залишала спроб максимально позбутися енергетичної залежності від свого агресивного північного сусіда, припинивши купувати газ безпосередньо і скоротивши поставки нафтопродуктів", - говориться в матеріалі.

Автор зазначає, що, сівши на "електричний стілець" Москви, Україна може втратити більше, ніж гроші.

"І що важливо: дешева е/е з РФ небезпечна для нашої країни провалом важливої реформи. Офіційний Київ у рамках Угоди про асоціацію з ЄС взяв на себе низку зобов'язань в енергетичній сфері. Одне з них – синхронізація української енергосистеми з європейською (ENTSO-E) у 2022 році. І рік до синхронізації наша енергосистема повинна пропрацювати в ізольованому режимі від систем РФ і Білорусі. Імпорт, відкритий головою профільного комітету, може порушити ці плани", - підкреслює автор статті.

Нагадаємо, раніше народний депутат, перший заступник голови комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко, коментуючи провал комітетом законопроекту щодо "зеленого" тарифу (№2543), заявив, що глава енергетичного комітету Верховної ради Андрій Герус намагається "в ручному режимі" керувати енергетикою, що знищує галузь.