Импичменту конец: как Дональд Трамп переигрывает американских демократов

Решающее голосование по импичменту Дональда Трампа состоялось 5 февраля в Сенате США, где более двух недель продолжался судебный процесс над американским президентом. Подконтрольная демократам Палата представителей выдвинула Трампу два обвинения: злоупотребление властью из-за незаконного давления на Украину и препятствование расследованию этого дела. Для того, чтобы американского президента признали виновным по любой из статей и сместили с должности, требовались 67 из 100 голосов сенаторов.

При этом республиканцы составляют большинство в Сенате, и по второму пункту обвинений все 53 однопартийца Трампа проголосовали против его отставки. Соответственно, все 47 демократов и независимых сенаторов - за его отстранение с должности.

По первому пункту обвинений - в злоупотреблении властью - на сторону оппозиции перешел республиканец Митт Ромни, бывший конкурент Трампа во время праймериз на выборах 2016 года. Но его голос, естественно, ничего не решил: 48 “за” отставку президента, 52 “против”. Процесс импичмента закончился уверенной победой Трампа.

Партийные линии

Демократам не помогли даже новые доказательства, которые накануне и уже по ходу процесса обнародовал Лев Парнас – один из ключевых фигурантов "украинской истории" Трампа. Повлиять на мнение сенаторов не смогли и откровения экс-советника Трампа по нацбезопасности, матерого республиканца Джона Болтона, обнародованные New York Times. В своей еще не опубликованной книге Болтон рассказывает, что Трамп дал лично ему указание давить на Украину, чтобы получить компромат на своего политического конкурента, экс-вице-президента США Джо Байдена. И случилось это еще в начале мая, вскоре после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Демократы очень хотели пригласить Болтона в Сенат в качестве свидетеля по делу. Добиться вызова свидетелей и заслушать их показания на глазах у всего американского народа и было главной реальной задачей оппонентов Трампа на этой стадии процесса. Для этого им надо было склонить на свою сторону четырех сенаторов-республиканцев, но удалось переманить лишь двух, и голосование о вызове свидетелей было ими проиграно со счетом 49 "за" на 51 "против".

В таких условиях обе стороны во время процесса, в основном, повторяли уже давно известные аргументы. Демократы настаивали, что Трамп грубо давил на Зеленского, чтобы Украина своим расследованием против Байдена вмешалась в будущие американские выборы, иначе США не выделят многомиллионную военную помощь Киеву. Республиканцы отвечали, что никакого давления не было, военная помощь Украине была предоставлена, а весь процесс импичмента – лишь искусственная попытка демократов помешать избранию Трампа на второй срок.

Впрочем, некоторые аргументы защитников американского президента удивили даже тех, кто внимательно следит за процессом импичмента с самого начала. Так, адвокат Трампа Алан Дершовиц заявил, что любой госслужащий считает, что его избрание на должность соответствует государственным интересам. А поскольку Трамп в этом уверен как никто другой, то любые его действия, направленные на победу на выборах, не могут быть основанием для импичмента.

Такая софистика вызвала бурю возмущения и насмешек в демократическом лагере, от сенаторов до ведущих вечерних юмористических шоу. Но это уже ни на что не могло повлиять.

Республиканская партия и ее сторонники сейчас как никогда монолитны в поддержке своего президента. Согласно соцопросам, 94% процента сторонников республиканцев сейчас поддерживают действия Трампа. Партийный истеблишмент, который в 2016 году изо всех сил пытался помешать его выдвижению кандидатом в президенты, сейчас также сплотился вокруг Трампа.

Республиканцы иногда позволяют себе критиковать отдельные решения Трампа, вроде вывода войск из Сирии, но никогда не оспаривают его политическое лидерство. На праймериз у Трампа есть три формальных конкурента внутри Республиканской партии. Но их шансы обойти действующего президента настолько ничтожны, что в некоторых штатах республиканцы вовсе отменили праймериз, ввиду их бессмысленности.

Потому Трамп сейчас чувствует себя еще увереннее, чем обычно. Это было заметно во время его ежегодного обращения к нации "О положении дел в стране", которое прошло 4 февраля, накануне итогового голосования в Сенате. В последние месяцы американский президент любил подчеркнуть, что история с импичментом его нисколько не беспокоит, и в целом он не очень-то и следит за процессом. И сам же опровергал свои слова, публикуя сотни эмоциональных твитов об импичменте и инициировавших его "негодяях-демократах".

Но в 77-минутном обращении к депутатам обеих палат Конгресса Трамп об этом не упомянул ни разу. Зато красочно расписывал успехи, которых страна добилась под его руководством, и привычно клеймил своего предшественника Барака Обаму. Как отметили многие американские обозреватели, обращение выглядело как четко срежиссированное телешоу, призванное вызвать у зрителей побольше эмоций.

Во время выступления Трамп обратился к супруге и маленьким детям американского сержанта Уильямса, который проходит службу в Афганистане. "Его дети уже много месяцев не видели своего отца", - сказал Трамп, и тут же предъявил обещанный "сюрприз" – на балконе появился сам сержант Уильямс, который под аплодисменты зала начал обниматься со своей семьей. Как констатировало американское издание Politico, это было самое странное ежегодное президентское обращение в истории, нарушившее все устоявшиеся правила таких мероприятий.

Например, глава Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, игравшая в истории с импичментом одну из ключевых ролей, не использовала традиционную формулу, которой открывается обращение: "Для нас высокая честь приветствовать здесь президента США", лишь коротко представив Трампа Конгрессу. В отместку Трамп демонстративно не пожал ей руку. Пелоси в ответ не менее демонстративно порвала распечатку речи президента по ее окончанию.

Эти мелкие детали хорошо показывают политическую поляризацию американского политикума и общества. И процесс импичмента ее лишь укрепил. Для демократов, несмотря на решение Сената, Трамп все равно останется виновным в "украинской истории" и катастрофой для американской демократии в целом. А республиканцы из-за этих событий еще сильнее сплотились вокруг действующего президента. Перетекания электората почти не происходит, обе партии работают прежде всего на свою аудиторию, немногочисленные неопределившиеся избиратели делятся приблизительно пополам.

Своей главной цели во всей истории с импичментом – максимально навредить Трампу – демократы пока точно не достигли, скорее, наоборот. Согласно последнему опросу компании Gallup, уровень поддержки президента достиг 49%, это самый высокий показатель за всю его каденцию.

Провальный подсчет

Если в случае с импичментом у демократов изначально не было объективных шансов добиться отставки Трампа, то в имиджевой катастрофе в самом начале праймериз они могут винить только самих себя.

3 февраля в штате Айова прошли первые праймериз в лагере демократов. Если с кандидатом от республиканцев все давно понятно, то в Демократической партии борьба ожидается очень напряженной. Реальные шансы стать конкурентом Трампа на ноябрьских выборах есть как минимум у пяти кандидатов.

Праймериз в Айове, с которых начинается внутрипартийный отбор, считаются очень важными для всей многомесячной отборочной кампании и оказывают влияние на результаты в других штатах. Те, кто покажет хороший результат в Айове, могут рассчитывать на мобилизацию своих сторонников по всей стране, и наоборот. В этом штате они проходят по процедуре кокусов, которую многие американцы считают слишком сложной и устаревшей.

Сторонники демократов собираются в общественных местах, вроде церквей или школ, и открыто выражают свою поддержку одному из кандидатов от партии, при этом дебатируя между собой и агитируя неопределившихся.

Само голосование проходит в два этапа. На первом собравшиеся выбирают своего фаворита среди всех кандидатов. Всего в Айове таких было восемь. Кандидаты, получившие менее 15% поддержки, "вылетают" из выборов. Во втором туре их сторонники должны перераспределиться к кому-то из фаворитов, или вовсе покинуть кокус.

От результатов финального распределения голосов по специальной формуле высчитывается количество делегатов от Айовы на национальную конференцию Демократической партии. Там и будет официально выбран кандидат от партии на президентские выборы. При этом, из-за особенностей подсчета кандидат-демократ, получивший большинство голосов в целом по штату, может получить меньше "своих" делегатов, нежели конкурент-однопартиец.

На выборах 2016 года подсчет голосов на кокусах в Айове проходил долго и проблематично. Местные партийцы обещали сделать выводы и разработали специальное мобильное приложение, которое должно было автоматизировать подсчет голосов и передачу данных.

Но в ночь после кокусов приложение дало глобальный сбой, и данные с более чем 1700 участков в Айове собирались и обрабатывались вручную. В итоге, за двое суток голоса досчитать так и не удалось, на момент появления этого материала было обработано 97% участков.

“У Демократической партии в Айове было одно простое задание, к которому они готовились годами - нормально провести кокусы. И они умудрились это задание провалить”, - возмущались ведущие лояльного к демократам телеканала CNN.

Трамп, естественно, не упустил возможности поиздеваться над севшими в лужу оппонентами, а республиканцы язвительно отмечали, что демократы не могут справиться даже с обычной процедурой в одном-единственном штате, куда уж им доверять управление всей страной.

В соцсетях не обошлось и без конспирологических версий о том, что подсчет голосов был специально сорван истеблишментом Демократической партии, который в целом поддерживает Байдена. Он провалил кокусы в Айове, заняв лишь четвертое место с 15,8%.

Тогда как победителем первых демократических праймериз с результатом в 26,2% достаточно неожиданно стал экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджидж, которому соцопросы давали третье-четвертое место. 38-летний Буттиджидж заметно выделяется среди своих основных конкурентов, которым уже исполнилось 70 и более лет. Кроме того, он – ветеран Афганистана, открытый гей и верующий христианин-протестант.

С минимальным отрывом второе место занял популярный среди американской молодежи радикальный социалист Берни Сандерс, получивший 26,1%, третье – сенатор Элизабет Уоррен с 18,2%.

Впрочем, результаты кокусов в Айове не означают, что того же Байдена можно уже списывать со счетов. Население штата более чем на 90% состоит из белых американцев. Это нетипичная картинка для страны в целом, и она не соответствует электоральному портрету среднего избирателя демократов, отмечают американские обозреватели.

Потому вся борьба у демократов еще впереди, и Украина во время избирательной кампании еще будет упоминаться неоднократно. К примеру, если Джо Байден сможет переломить ход событий и выйти в фавориты демократических праймериз. Тогда Трамп и его соратники, судя по всему, снова активно будут добиваться от Украины расследования против семьи Байденов. Адвокат Трампа Руди Джулиани и республиканцы во время судебного процесса в Сенате уже обещали не забыть об этом деле. А демократы намерены и дальше расследовать давление Трампа на Украину, даже после того, как процесс импичмента закончился. Но такого внимания со стороны американских СМИ, как в последние четыре с половиной месяца, пока длилась эта история, Украина добьется еще нескоро.