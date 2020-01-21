Суд над Трампом: как пройдет решающий этап импичмента президента США

Президент США Дональд Трамп (фото: Mark Wilson/Getty Images)

Импичмент Дональда Трампа входит в решающую стадию – судебный процесс в Сенате США. Шансы на то, что американский президент досрочно потеряет свой пост, почти равняются нулю.

Но ближайшие несколько недель могут оказать серьезное влияние на всю президентскую кампанию. А Украина и ее топ-чиновники, бывшие и нынешние, опять оказались в центре внимания американских СМИ. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Дональд Трамп стал лишь третьим президентом США, которому объявили импичмент. В отличие от Украины, это не означает, что он должен немедленно лишиться должности. Факт импичмента в Штатах имеет скорее политическое и историческое значение.

Решающее слово остается за Сенатом США, где за отставку президента должны проголосовать две трети сенаторов. С учетом того, что большинство в верхней палате Конгресса составляют республиканцы, которые в абсолютном большинстве встали на сторону своего президента, голосов точно не хватит.

В лагере демократов это, конечно, понимают, но настраиваются на серьезную борьбу. Для них важен не столько результат, сколько сам процесс открытых слушаний, новые свидетельства, документы и дебаты. Все ради того, чтобы сбить рейтинги Трампа, шансы которого на переизбрание на ноябрьских выборах выглядят очень серьезными.

Услышать каждого

Рассмотрение дела об импичменте по сути начнется сегодня, и будет представлять собой фактически судебный процесс, где в роли прокуроров будут выступать назначенные Палатой представителей депутаты от Демократической партии.

Суд мог стартовать и раньше, но демократы из нижней палаты неожиданно взяли паузу на несколько недель, после того, как проголосовали за импичмент Трампа еще 19 декабря прошлого года.

Главной задачей демократов было заставить республиканское большинство в Сенате принять их условия судебного процесса: без спешки и с обстоятельным допросом новых свидетелей. В частности, демократы очень хотели бы заслушать Джона Болтона, республиканца старой закалки и экс-советника Трампа по вопросам национальной безопасности.

Болтон согласился давать показания, если его вызовут в качестве свидетеля, и ему наверняка есть что рассказать о том, как именно американский президент пытался использовать Украину в своих политических целях.

Как пишет Washington Post, взявшие паузу демократы попутно ставили и другие задачи: привлечь внимание общества к тому, как будет проходить суд, заставить Трампа нервничать и надавить на умеренных сенаторов-республиканцев, чтобы склонить их на свою сторону.

Но опытнейший лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл устоял перед давлением оппонентов. Пауза явно затягивалась, и материалы дела об импичменте наконец-то были направлены в верхнюю палату Конгресса, формально процесс начался 16 января.

С самого начала открытых слушаний главная борьба развернется за процедурные нюансы: сколько времени каждая сторона получит на представление своих позиций и будут ли вызываться в суд свидетели.

Республиканцы хотят идти примерно по тому же графику, по которому в свое время шел процесс по делу об импичменте Билла Клинтона. Тогда суд затянулся на пять недель, сейчас вполне может пройти быстрее.

На представление своих позиций обвинение и защита, как предлагается, получат по 24 часа чистого времени, далее 16 часов будет длиться стадия вопросов и ответов. Потом – дополнительные ходатайства, в первую очередь, о вызове свидетелей, допрос этих свидетелей (опционально), заключительные выступления, совещание за закрытыми дверями, и, наконец, решающее голосование.

Острые дискуссии вызывают даже такие технические аспекты, как время начала ежедневных слушаний и их длительность. Республиканцы хотят разбить первый этап суда – 24-часовое представление позиций, на две 12-часовые сессии. С учетом того, что заседания должны начинаться в час дня по местному времени, слушания могут затягиваться почти до утра.

Демократы видят в этом злой умысел оппонентов, дескать, глубокой ночью мало кто будет в прямом эфире наблюдать за процессом. "МакКоннелл боится того, что может услышать американский народ", – заявил лидер сенаторов-демократов Чак Шумер.

Пока что главная интрига всего процесса – хватит ли голосов в Сенате, чтобы проголосовать за вызов свидетелей. Для этого требуется простое большинство голосов. Демократам для этого нужно переманить на свою сторону четырех сенаторов-республиканцев. И на данный момент трое уже фактически согласились.

Для того, чтобы добиться вызова свидетелей и тем самым существенно затянуть и обострить судебный процесс, оппонентам Трампа не хватает лишь одного голоса. Тем временем, сам Трамп и его соратники решительно настроены закончить эту историю в кратчайшее время. В идеале – успеть до 4 февраля, когда Трамп обратится к Конгрессу с ежегодным посланием "О положении страны".

Американскому президенту явно не терпится перевернуть неприятную для себя страницу и полностью сконцентрироваться на предвыборной кампании. Сейчас он регулярно проводит митинги своих сторонников, хвастаясь своими успехами на посту, реальными и мнимыми, и на разные лады повторяя фразу: "Я столько всего хорошего сделал для Америки, а негодяи-демократы за это хотят отправить меня в отставку".

Украина в центре внимания

С самого начала истории с импичментом Украина находилась в центре внимания американских СМИ, как минимум в качестве фона и причины происходящих событий. В последние дни интерес американцев к ней опять резко возрос. Причина – обнародованная переписка американца украинского происхождения Льва Парнаса со своими американскими товарищами и видными украинскими деятелями.

Парнас был соратником Руди Джулиани, личного адвоката Трампа и его ближайшего советника. Он замешан в массе темных историй, сейчас находится под обвинениями в нарушении правил финансирования избирательной кампании республиканцев. Джулиани и Трамп бросили своего товарища в тяжелой ситуации, и Парнас начал активно свидетельствовать.

Для американцев самое важное в его заявлениях – подробности того, как именно их президент якобы шантажировал Украину, требуя объявить о расследовании против сына своего вероятного конкурента на будущих выборах, демократа Джо Байдена. По словам Парнаса, Трамп угрожал прекратить всю военную помощь Украине, если этого не случится, и отменил поездку в Польшу и встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве только для того, чтобы еще раз надавить на украинского коллегу.

Это именно то, о чем несколько месяцев говорят американские демократы – quid pro quo, "услуга за услугу", шантаж лидера другой страны в собственных политических интересах. Накануне судебного процесса в Сенате эти заявления пришлись оппонентам Трампа как нельзя кстати, даже с учетом, мягко говоря, неоднозначной репутации самого Парнаса.

А украинскую аудиторию больше заинтересовали переданные Парнасом фрагменты переписки с влиятельными украинцами: Игорем Коломойским, Иваном Бакановым, Арсеном Аваковым, Сергеем Шефиром, Андреем Ермаком, и, в первую очередь, Юрием Луценко. Меметичные фразы украинского экс-генпрокурора, сдобренные сочной нецензурной лексикой, и его советы по выбору и употреблению алкоголя мигом разлетелись в украинских соцсетях.

В то же время именно Луценко еще весной прошлого года своими публичными заявлениями начал игры в глобальную украино-американскую политику. Тогдашний глава ГПУ в интервью американскому The Hill заявил о том, что бывший посол США в Украине Мари Йованович якобы передала ему список "неприкосновенных лиц", которых посольство просило не трогать.

Также, по словам Луценко, Украина пыталась вмешаться в американские выборы 2016 года на стороне демократки Хиллари Клинтон, организовав слив "черной бухгалтерии" Партии регионов, чтобы скомпрометировать главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Это не могло не произвести впечатления на Трампа, который истово верит в конспирологические теории об "украинском вмешательстве", в противовес объективно доказанному вмешательству со стороны России.

И если от Петра Порошенко американский президент не смог или не успел получить желаемого компромата на Джо Байдена, то после смены власти в Украине он (или как минимум его соратники), похоже, решили приложить к этому максимум усилий. Последствия этих усилий Украина, США и весь мир смогут наблюдать еще минимум пару недель.