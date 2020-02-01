Імпічмент Трампа: Сенат США заблокував виклик свідків

Фото: Сенат США (twitter.com/cnnbrk)

Республіканська більшість у Сенаті не підтримала ідею виклику свідків

Сенат Сполучених Штатів провалив голосування з приводу виклику додаткових свідків і документів у рамках слухань по справі імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це передає CNN.

Ініціативу демократів, які почали процес імпічменту, маючи більшість в Палаті представників Конгресу США, заблокували республіканці, котрі головують в Сенаті.

У п'ятницю, 31 січня, на голосуванні щодо додаткових свідків і документів, "За" висловилися лише 49 зі 100 сенаторів, в тому числі двоє республіканців Мітт Ромні і Сюзан Коллінз. Однак проти проголосував 51 республіканець, таким чином відхиливши ініціативу демократів.

Голова демократичної меншості Чак Шумер прокоментував рішення, назвавши голосування "зрадою".

"Не дозволити свідкам і документам бути представленими в процесі імпічменту - це зрада, це грандіозна трагедія, одна з найгірших трагедій", - сказав він.

Як відомо, команда юристів президента США Дональда Трампа попросила виправдати американського лідера на суді по імпічменту. Адвокати зазначили, що Трамп збирається бути переобраним на другий президентський термін під час виборів 3 листопада 2020 року. Скасування минулих виборів, на думку захисту, "завдасть серйозної шкоди народу Сполучених Штатів".