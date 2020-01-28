Імпічмент Трампа: республіканці у Сенаті втрачають єдність

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Стратегія лідера республіканців Макконнелла полягає в тому, щоб максимально скоротити судовий процес з імпічменту

Лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл вимушений боротися за те, щоб зберегти контроль над стратегією республіканців щодо проведення судових слухань з імпічменту президента Дональда Трампа після публікацій про записи ексрадника Джона Болтона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Як зазначається, напередодні Макконнелл відбивався від наполегливих закликів, у тому числі з боку однопартійців, щоби дозволити Джону Болтону та іншим потенційним свідкам виступити на слуханнях у Сенаті.

"Це могло б завдати відчутного удару захисту Трампа, якого досі підтримують республіканці", - йдеться у матеріалі.

Болтон, зокрема, підтвердив, що президент особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байденів.

Стратегія лідера республіканців Макконнелла полягає в тому, щоб максимально скоротити судовий процес з імпічменту та уникнути будь-яких спроб демократів посилити позицію звинувачення.

"Лідер республіканців закликав колег-однопартійців під час обідньої зустрічі в понеділок "тримати порох сухим" і не приймати рішень щодо виклику свідків і документів до кінця наступного тижня", - йдеться у матеріалі.

За словами сенатора-демократа Кевіна Креймера, який був присутнім на обіді, Макконнелл закликав республіканців "пам'ятати, що ними був прийнятий пакет правил", який передбачає голосування по додаткових свідках після заслуховування аргументів сторін та відповідей на запитання.

Тим часом, серед республіканців з'явилися сумніви щодо подальшої єдності.

"Ми збираємось голосувати за свідків", - заявив голова Республіканської конференції Сенату США Джон Баррассо.

Він зауважив, що адвокати Трампа мають 16 годин на запитання після завершення виступів щодо оголошення аргументів.

Нагадаємо, екс-помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Крім того, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.