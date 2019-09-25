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Імпічмент Трампа підтримують 208 демократів Палати представників, - CNN

Новини » Політика    25.09.2019 - 23:35
Імпічмент Трампа підтримують 208 демократів Палати представників, - CNN
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Щоб притягнути до відповідальності президента США, необхідно 218 голосів

У Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів підтримують початок процесу імпічменту президента Дональда Трампа щонайменше 208 демократів. Про це повідомляє CNN.

Видання уточнює, що всього необхідно набрати 218 голосів, щоб притягнути до відповідальності президента США.

Також уточнюється, що, незважаючи на велику підтримку імпічменту на словах, невідомо, чи проголосують за це всі, хто наразі виступає за зазначене розслідування.

Крім 208 демократів за проведення судового розгляду з імпічменту Трампа виступає і колишній республіканець, а нині незалежний депутат Джастін Амаш з Мічигану.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня в Конгресі Сполучених Штатів спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. З її слів, дії, вжиті Трампом на сьогодні, "серйозно порушили конституцію".

У відповідь Трамп зазначив, що в Конгресі не дочекалися публікації розшифровки його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським і назвав дії Конгресу "переслідуванням президента".

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Новини України Конгресс СШАДональд Трампімпічмент
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