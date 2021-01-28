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Импичмент: Трамп надеется выступить с заявлением, - NBC

Автор: Даша Харченко

Бывший президент Дональд Трамп не исключает возможность выступить с письменным заявлением во время импичмента в Сенате Конгресса США. Так он планирует избежать необходимости личного посещения слушаний в Сенате.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Трамп готовится к процедуре импичмента, подбирая команду юристов, которые будут представлять его интересы.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. Бауэрс представлял бывших губернаторов-республиканцев в Южной Каролине.

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Напомним, до 5 тысяч бойцов Национальной гвардии продолжат оставаться в Вашингтоне в целях безопасности, заявил исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли. Они будут дежурить до середины марта.

Сенат США 26 января получил резолюцию об импичменте Дональда Трампа и приступит к ее рассмотрению. После этого он начнет процесс импичмента.

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