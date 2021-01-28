Імпічмент: Трамп сподівається виступити з заявою, - NBC

Колишній президент Дональд Трамп не виключає можливість виступити з письмовою заявою під час імпічменту в Сенаті Конгресу США. Так він планує уникнути необхідності особистого відвідування слухань в Сенаті.

Про це повідомляє NBC з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що Трамп готується до процедури імпічменту, добираючи команду юристів, які представлятимуть його інтереси.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп найняв юриста з Південної Кароліни Бутча Бауэрса, який буде представляти його інтереси в Сенаті у справі про імпічмент. Бауерс представляв колишніх губернаторів-республіканців у Південній Кароліні.

Нагадаємо, до 5 тисяч бійців Національної гвардії продовжать залишатися у Вашингтоні в цілях безпеки, заявив виконуючий обов'язки міністра Армії (сухопутних військ) США Джон Вітлі. Вони чергуватимуть до середини березня.

Сенат США 26 січня отримав резолюцію про імпічмент Дональда Трампа і приступить до її розгляду. Після цього він почне процес імпічменту.