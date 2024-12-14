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Імпічмент президенту в Південній Кореї: хто тепер керуватиме країною

Фото: у Південній Кореї оголосили імпічмент президенту (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президенту в Південній Кореї оголосили імпічмент. Президентські повноваження наразі на себе взяв прем'єр-міністр Хан Дак Су.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Видання зазначає, що Хан Дак Су вже наказав військовим посилити обороноздатність. Цей крок має запобігти провокаціям з боку Північної Кореї через прорахунки в розрахунках.

Дак Су також попросив міністра закордонних справ поінформувати інші країни про те, що основна зовнішня політика Південної Кореї залишається незмінною, а міністра фінансів - працювати над мінімізацією потенційних негативних наслідків для економіки від політичних потрясінь.

Зауважимо, що виконавча влада в Південній Кореї зосереджена в руках президента, проте прем'єр-міністр бере на себе керування країною, якщо президент стає недієздатним.

Примітно, що раніше Хан Дак Су обіймав низку високих державних посад, таких як міністр торгівлі та фінансів, а також був послом у США. До того ж він також був прем'єр-міністром у 2007-2008 роках.

У Південній Кореї ухвалили рішення про імпічмент президенту

Нагадаємо, що ще 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин, після чого президент перепросив за таке рішення.

Однак днями поліція провела обшуки в офісі президента. Вони пройшли в рамках розслідування, яке ініціювали місцеві правоохоронці.

А вже сьогодні президенту Юн Сок Йолю оголосили імпічмент.

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