Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси

Компания Imperva заявила о выходе из России и Белоруссии. Также она отключила все сервисы кибербезопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Во время выхода компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:

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