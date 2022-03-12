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Imperva отключила все сервисы кибербезопасности в России и Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Компания Imperva заявила о выходе из России и Белоруссии. Также она отключила все сервисы кибербезопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Во время выхода компания отключила все сервисы и услуги по кибербезопасности на территории России и Беларуси, а именно:

  • веб-приложения;
  • предотвращение DDoS-атак;
  • кэширование контента;
  • защита облачных хранилищ;
  • безопасность данных;
  • защита от рисков.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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