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Imperva відключила усі сервіси кібербезпеки у Росії та Білорусі

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Imperva заявила про вихід з Росії та Білорусії. Також вона відключила усі сервіси кібербезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Під час виходу компанія відключила усі сервіси й послуги з кібербезпеки на території Росії та Білорусі, а саме:

  • веб-додатки;
  • запобігання DDoS-атакам;
  • кешування контенту;
  • захист хмарних сховищ;
  • безпеку даних;
  • захист від ризиків.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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